  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  Quartier résidentiel Superbe 4 pieces dans le nouveau projet bsr de sarona

Quartier résidentiel Superbe 4 pieces dans le nouveau projet bsr de sarona

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,96M
2
ID: 34377
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Eliezer Kaplan, 6 McDonalds

À propos du complexe

Dans le projet BSR Sarona Nouveauté en vente exclusive Superbe appartement 4 pièces avec vue imprenable sur le parc Sarona 103 m² + terrasse ensoleillée de 9 m² 21e étage Orientation sud et est Mamad Parking souterrain Salle de sport de luxe, club résidentiel, système de sécurité et hall d'entrée prestigieux Livraison prévue : fin 2025

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Quartier résidentiel 3.5 pieces quartier atikot disponible immédiat
Ascalon, Israël
depuis
$332,310
Quartier résidentiel Stop affaire : appartement 4 pièces a ashdod a youd bet
Ashdod, Israël
depuis
$655,215
Quartier résidentiel Résidence boutique à mekor haim – 4 pièces d’exception avec terrasse & prestations luxe
Jérusalem, Israël
depuis
$2,916
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bon emplacement, dans rue calme, rénové
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,48M
Quartier résidentiel Villa privée de luxe à vendre – neve hof, rishon lezion
Rishon LeZion, Israël
depuis
$2,35M
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces dans le nouveau projet bsr de sarona
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,96M
Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 3 pièces avec immense terrasse à ashdod
Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 3 pièces avec immense terrasse à ashdod
Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 3 pièces avec immense terrasse à ashdod
Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 3 pièces avec immense terrasse à ashdod
Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 3 pièces avec immense terrasse à ashdod
Afficher tout Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 3 pièces avec immense terrasse à ashdod
Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 3 pièces avec immense terrasse à ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$736,725
Découvrez ce magnifique appartement situé sur le boulevard Tel Haï à Ashdod, offrant un cadre de vie exceptionnel et un potentiel rare sur le marché. ✔️ 3 pièces lumineux ✔️ Terrasse exceptionnelle de 100 m² avec une vue dégagée sur le boulevard ✔️ 2 chambres dont une pièce sécurisée (Mamad…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bon emplacement, bonne affaire, luxueux, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bon emplacement, bonne affaire, luxueux, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bon emplacement, bonne affaire, luxueux, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bon emplacement, bonne affaire, luxueux, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bon emplacement, bonne affaire, luxueux, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bon emplacement, bonne affaire, luxueux, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bon emplacement, bonne affaire, luxueux, projet de qualité
Bat Yam, Israël
depuis
$1,55M
Nouveau projet – Rue Daniel - BAT YAM Au centre de Bat Yam, au cœur d’un quartier verdoyant et en plein développement La construction est en cours, L'immeuble comprendra une variété d’appartements de 2 à 4 pièces, avec des finitions de haut niveau et un design raffiné. Le projet met l’…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Haut standing appartement 4 pièces a ashdod
Quartier résidentiel Haut standing appartement 4 pièces a ashdod
Quartier résidentiel Haut standing appartement 4 pièces a ashdod
Quartier résidentiel Haut standing appartement 4 pièces a ashdod
Quartier résidentiel Haut standing appartement 4 pièces a ashdod
Quartier résidentiel Haut standing appartement 4 pièces a ashdod
Quartier résidentiel Haut standing appartement 4 pièces a ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$924,825
Appartement 4 pièces a vendre a Ashdod de haut standing, résidence "Dekel" en bord de mer
Agence
Immobilier.co.il
