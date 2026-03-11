  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ashdod
  4. Quartier résidentiel Appartement neuf a vendre a ashdod, livraison immédiate

Quartier résidentiel Appartement neuf a vendre a ashdod, livraison immédiate

Ashdod, Israël
depuis
$1,19M
;
6
Laisser une demande
ID: 34583
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Zahal, 1 mgdly dmry

À propos du complexe

La Perle Rare ! City Appartement 4 pièces neuf, résidence avec piscine Dimri, 140m2 + 20m2 terrasse + 10m2 balcon, cave, parking, clim, 21eme étage sud. Jamais habité, libre immédiatement

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Villa de prestige a louer en bord de mer a ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$3,76M
Quartier résidentiel Vue sur la mer
Rishon LeZion, Israël
depuis
$3,70M
Quartier résidentiel Bon emplacement .
Raanana, Israël
depuis
$968,715
Quartier résidentiel 2 pièces aéré et lumineux nord tlv - 1 minute de la plage et du namal, ben yehuda - dizengoff super investissement - loyer mensuel : 7.500 nis
Tel-Aviv, Israël
depuis
$830,775
Quartier résidentiel Presale – nouveau projet haut de gamme rue bloch
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,19M
Vous regardez
Quartier résidentiel Appartement neuf a vendre a ashdod, livraison immédiate
Ashdod, Israël
depuis
$1,19M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces dans un projet neuf pres dans 6 mois a cote du parc
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces dans un projet neuf pres dans 6 mois a cote du parc
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces dans un projet neuf pres dans 6 mois a cote du parc
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,21M
A vendre en exclusivite rue Antigonus, pres du parc hayarkon et kikar Milano Superbe 3 pieces de 62m2 + 10 m2 balcon Situe au 4e etage d un immeuble actuellement en cours de renovation. pres dans 6 mois. 2 chambres a coucher et une salle de bain. Vue degagee et tres lumineux
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Charmant cottage. piscine. calme
Quartier résidentiel Charmant cottage. piscine. calme
Quartier résidentiel Charmant cottage. piscine. calme
Quartier résidentiel Charmant cottage. piscine. calme
Quartier résidentiel Charmant cottage. piscine. calme
Afficher tout Quartier résidentiel Charmant cottage. piscine. calme
Quartier résidentiel Charmant cottage. piscine. calme
Raanana, Israël
depuis
$2,66M
Joli cottage beaucoup de charme situe a l ouest de Raanana dans une rue tres calme. Renovee , grande cuisine avec ilot central . salon spacieux avec vrai coin repas. beaucoup de lumiere. Sous sol. parking et un tres beau jardin avec piscine
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel La perle rare !! appartement 5 pièces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d
Quartier résidentiel La perle rare !! appartement 5 pièces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d
Quartier résidentiel La perle rare !! appartement 5 pièces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d
Quartier résidentiel La perle rare !! appartement 5 pièces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d
Quartier résidentiel La perle rare !! appartement 5 pièces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d
Afficher tout Quartier résidentiel La perle rare !! appartement 5 pièces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d
Quartier résidentiel La perle rare !! appartement 5 pièces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d
Ashdod, Israël
depuis
$1,33M
La perle rare !! Appartement 5 pièces a vendre a la Marina avec vue imprenable sur la mer d"Ashdod au 7eme étage. Un parking et une cave de 8 m2 viennent compléter ce bien d'une valeur sure . A 2 pas de la plage, de la synagogue a proximité immédiate des cafés et restaurant ainsi que d'un su…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller