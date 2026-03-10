Quartier résidentiel Appartement 4 pièces rénové – emplacement premium au cœur de tel aviv

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Superbe appartement 4 pièces rénové au cœur de Tel Aviv
Rare sur le marché, cet appartement offre un emplacement exceptionnel avec des prestations haut de gamme.
Détails du bien :
Surface construite : 120 m²
4 pièces spacieuses
1ᵉʳ étage avec ascenseur
Points forts :
Grande pièce à vivre lumineuse
Chambres spacieuses et agencement optimisé
Cuisine moderne
Hauteur sous plafond confortable
Immeuble entretenu avec entrée sécurisée
Quartier premium, idéal pour vivre ou investir
Emplacement :
À l’angle de Ben Yehuda et du boulevard Ben Gurion
Quelques minutes à pied de la mer, de la promenade et de la piscine Gordon
À proximité de Dizengoff : cafés, restaurants, supermarchés, boutiques et bars
Proche des transports, pistes cyclables et espaces verts
Tramway bientôt opérationnel dans la rue, travaux quasiment terminés
Quartier calme tout en étant au cœur de la vie urbaine dynamique
Localisation sur la carte
Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs
