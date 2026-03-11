  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bonne affaire, calme, grand, neuf

depuis
$1,03M
;
6
ID: 34176
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana
  • Adresse
    rhbt byt hknst

À propos du complexe

Bel appartement de 118 m2 et 9 m2 de terrasse. parking. orientations Sud/Ouest tres ensoleille. Proche ecole Yahvne. Neuf jamais habite. Prix interessant , inferieur au marche pour une belle surface. Tres grand salon. 2 salle de bain. Vue degagee sur parc

Localisation sur la carte

Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Tel aviv au pied de la mer .
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,14M
Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$564,300
Quartier résidentiel Un 3 pieces quartier afridar recent
Ascalon, Israël
depuis
$498,465
Quartier résidentiel Vivre jérusalem au sommet – appartement de prestige avec vue panoramique - jerusalem immonbilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$1,912
Quartier résidentiel Résidence boutique d’exception
Jérusalem, Israël
depuis
$1,43M
Posez toutes vos questions
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Autres complexes
Jérusalem, Israël
depuis
$1,24M
Projet neuf de 4 immeubles de 10 et 12 étages avec des appartements du 3 au 6 pièces. Situe dans le quartier de Katamonim, proche de Katamon Hayeshana, 5 minutes à pied de la rue Rachel Imenou, proches des cafés et restaurants de la rue Emek Refaim, à 5mn à pied centre-ville, et d'établissem…
Agence
Immobilier.co.il
Netanya, Israël
depuis
$1,03M
Ville côtière en plein essor, Natanya séduit par son cadre de vie entre plages, promenades et vie urbaine animée. Rue Jerusalem, à seulement 2 minutes des plages, cet appartement anciennement 5 pièces transformé en 4 pièces offre de très beaux volumes sur 130 m². Situé au 7ᵉ étage, il béné…
Agence
Immobilier.co.il
Netanya, Israël
depuis
$962,445
Mardochee Khayat vous propose de vivre dans un nouveau projet dans le quartier de Galey yam. La construction architecturale vous offre de vivre dans un complexe de trois bâtiments au pied d'un centre commercial où de belles marques seront présentes. Près de la nouvelle mairie de Netanya, bus…
Agence
Immobilier.co.il
