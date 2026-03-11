  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ashdod
  Quartier résidentiel Appartement clair et spacieux à vendre à ashdod

Ashdod, Israël
depuis
$752,400
8
ID: 34586
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Rambam

À propos du complexe

Situé sur "Moshe Dayan" face au parc "Ashdod Yam" et la mer, appartement particulièrement spacieux et clair. Emplacement très recherché, produit rare, a 2 pas de tous : City, Marina, la mer, les commerces, moyens de transports....

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
