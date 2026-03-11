  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel 2 pieces 45m² rue melchett - emplacement ideal au centre de tel-aviv

Quartier résidentiel 2 pieces 45m² rue melchett - emplacement ideal au centre de tel-aviv

Tel-Aviv, Israël
depuis
$909,150
;
10
ID: 34459
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Melchet, 32

À propos du complexe

À VENDRE – 2 pièces avec parking | Tel Aviv – Rue Melchett Au cœur de Tel Aviv, à deux pas de Sheinkin et du Shouk HaCarmel, découvrez un appartement idéalement situé dans un immeuble. 45 m² – 2 pièces 5ᵉ étage, au calme à l’arrière Mamak à l’étage Parking privé Gardien et salle de sport. Prix demandé : 2 900 000 ₪ Un bien rare, parfait comme résidence principale, pied-à-terre ou investissement locatif.

Tel-Aviv, Israël
