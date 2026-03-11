  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Raanana
  4. Quartier résidentiel Bon emplacement .

Quartier résidentiel Bon emplacement .

Raanana, Israël
depuis
$968,715
;
5
Laisser une demande
ID: 34361
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana
  • Adresse
    Schwartz, 15 Schwartz Garden

À propos du complexe

Raanana EST recherche. Immeuble apres Tama. 4 pieces Entierement renove . Grandes chambres. Proche de tous commerces et Ecole Ariel.

Localisation sur la carte

Raanana, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Au coeur de la ville. vue sur parc. tres grand salon
Raanana, Israël
depuis
$1,75M
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces lumineux au centre de netanya
Netanya, Israël
depuis
$717,915
Quartier résidentiel Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$759,266
Quartier résidentiel Balcon sur la mer, bon emplacement, haut standing, luxueux, proche de la mer, vue sur la mer, dans un immeuble neuf, magnifique, projet de qualite
Netanya, Israël
depuis
$1,00M
Quartier résidentiel Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,64M
Vous regardez
Quartier résidentiel Bon emplacement .
Raanana, Israël
depuis
$968,715
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Projet tour prenium
Quartier résidentiel Projet tour prenium
Quartier résidentiel Projet tour prenium
Quartier résidentiel Projet tour prenium
Quartier résidentiel Projet tour prenium
Afficher tout Quartier résidentiel Projet tour prenium
Quartier résidentiel Projet tour prenium
Nahariya, Israël
depuis
$589,380
PROJET TOWER PREMIUM Appartements 4 et 5 pièces Livraison prévue juin 2027 A partir de 1.880.000 nis Revenus mensuels immédiats des la signature Vente direct constructeur sans frais d agence
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Haut standing
Quartier résidentiel Haut standing
Quartier résidentiel Haut standing
Quartier résidentiel Haut standing
Quartier résidentiel Haut standing
Afficher tout Quartier résidentiel Haut standing
Quartier résidentiel Haut standing
Ascalon, Israël
depuis
$391,875
sublime deux pieces haut standing avec vue mer tout simplement a visiter terrasse souccah piscine etc... le top
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Situé en plein cœur de tel aviv, dans la rue pinsker, cet appartement se trouve à seulement quelques pas de la plage, des centres commerciaux, des restaurants et de tout ce que la ville a à offrir.
Quartier résidentiel Situé en plein cœur de tel aviv, dans la rue pinsker, cet appartement se trouve à seulement quelques pas de la plage, des centres commerciaux, des restaurants et de tout ce que la ville a à offrir.
Quartier résidentiel Situé en plein cœur de tel aviv, dans la rue pinsker, cet appartement se trouve à seulement quelques pas de la plage, des centres commerciaux, des restaurants et de tout ce que la ville a à offrir.
Quartier résidentiel Situé en plein cœur de tel aviv, dans la rue pinsker, cet appartement se trouve à seulement quelques pas de la plage, des centres commerciaux, des restaurants et de tout ce que la ville a à offrir.
Quartier résidentiel Situé en plein cœur de tel aviv, dans la rue pinsker, cet appartement se trouve à seulement quelques pas de la plage, des centres commerciaux, des restaurants et de tout ce que la ville a à offrir.
Afficher tout Quartier résidentiel Situé en plein cœur de tel aviv, dans la rue pinsker, cet appartement se trouve à seulement quelques pas de la plage, des centres commerciaux, des restaurants et de tout ce que la ville a à offrir.
Quartier résidentiel Situé en plein cœur de tel aviv, dans la rue pinsker, cet appartement se trouve à seulement quelques pas de la plage, des centres commerciaux, des restaurants et de tout ce que la ville a à offrir.
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,98M
Situé en plein cœur de Tel Aviv, dans la rue Pinsker, cet appartement se trouve à seulement quelques pas de la plage, des centres commerciaux, des restaurants et de tout ce que la ville a à offrir. – 81 m² net _ 2 chambres à couché _ 2 salles de bains – Terrasse ensoleillée de 7 m² – 4e é…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller