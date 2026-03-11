  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel A vendre: 4 pieces quartier montefiore - tel aviv

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,11M
ID: 34458
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Gershon Shats, 11

À propos du complexe

À vendre – 4 pièces moderne, Rue Montefiore, Tel Aviv Situé au cœur du quartier en pleine transformation de Montefiore, cet appartement bénéficie d’un emplacement stratégique, à proximité immédiate d’Azrieli, du métro et de toutes les commodités. Un secteur dynamique, moderne et en pleine évolution, offrant un accès rapide au centre-ville. Caractéristiques du bien 4 pièces 77 m² habitables Terrasse ensoleillée de 14 m² 2ᵉ étage dans un immeuble récent avec ascenseur Grand débarras privé de 6 m² Plan optimisé : Séjour lumineux avec cuisine ouverte donnant sur la terrasse Deux chambres, dont une grande suite parentale avec accès direct à la terrasse Deux salles de bains avec douche Très lumineux et au calme Appartement vendu entièrement aménagé et décoré. Actuellement loué, idéal résidence future ou investissement locatif. Atouts du quartier Quartier en plein renouveau urbanistique Environnement résidentiel recherché et dynamique Proximité bureaux high-tech, commerces, cafés, axes de transport et futur métro Un bien rare dans un quartier au fort potentiel, combinant logement confortable, emplacement central et rentabilité.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
