Quartier résidentiel À vendre – tel aviv | rue weizmann | prestige rÉsidentiel

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,10M
;
10
ID: 34469
Dernière actualisation: 10/03/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Weizmann, 57

À propos du complexe

À vendre – Appartement familial rénové, emplacement premium Tel Aviv Situé dans l’un des secteurs les plus recherchés du nord centre de Tel Aviv, à proximité du Kikar HaMedina et du parc Hayarkon, cet appartement lumineux de 96 m² offre une configuration idéale pour une vie familiale dans un environnement calme et résidentiel. Caractéristiques essentielles : 96 m² + terrasse de 15 m² 3 chambres à coucher dont une suite parentale 2 salles de bain Hauteur sous plafond importante Triple vitrage, excellentes orientations Climatisation indépendante Prestations haut de gamme : 600.000 NIS de travaux par architecte déjà payés Cuisine Schuller, matériaux premium, éclairages encastrés Possibilité de choisir couleurs et finitions avant livraison Immeuble récent avec ascenseur, incluant un parking privé. Options disponibles : cave et second parking. Prix : 6.800.000 NIS Un bien rare, combinant emplacement recherché, rénovation haut de gamme et confort moderne.

Tel-Aviv, Israël
