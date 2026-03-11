Quartier résidentiel À vendre – tel aviv | rue weizmann | prestige rÉsidentiel

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
À vendre – Appartement familial rénové, emplacement premium Tel Aviv
Situé dans l’un des secteurs les plus recherchés du nord centre de Tel Aviv, à proximité du Kikar HaMedina et du parc Hayarkon, cet appartement lumineux de 96 m² offre une configuration idéale pour une vie familiale dans un environnement calme et résidentiel.
Caractéristiques essentielles :
96 m² + terrasse de 15 m²
3 chambres à coucher dont une suite parentale
2 salles de bain
Hauteur sous plafond importante
Triple vitrage, excellentes orientations
Climatisation indépendante
Prestations haut de gamme :
600.000 NIS de travaux par architecte déjà payés
Cuisine Schuller, matériaux premium, éclairages encastrés
Possibilité de choisir couleurs et finitions avant livraison
Immeuble récent avec ascenseur, incluant un parking privé. Options disponibles : cave et second parking.
Prix : 6.800.000 NIS
Un bien rare, combinant emplacement recherché, rénovation haut de gamme et confort moderne.
Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs
