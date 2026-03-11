  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ashdod
  4. Quartier résidentiel Balcon sur la mer

Quartier résidentiel Balcon sur la mer

Ashdod, Israël
depuis
$705,375
;
12
ID: 34562
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Rogozin, 27 Sea View Tower

À propos du complexe

En plein coeur d'Ashdod, rue Rogozine, appartement 4 pièces immense avec mamad et terrasse vue mer au 7eme etage

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
Épiceries
Loisirs

