Quartier résidentiel Superbe 5 pièces en duplex a vendre a ashdod

Ashdod, Israël
$1,85M
20
ID: 34565
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Exodus, 5

À propos du complexe

À Vendre : Superbe Appartement 5 Pièces en Duplex à la Marina d'Ashdod Haut Standing - À 2 Minutes de la Plage Nous vous proposons ce magnifique appartement de 5 pièces en duplex, situé dans l'un des quartiers les plus prisés d'Ashdod, à deux pas de la plage et de la Marina. Idéalement situé, cet appartement offre une vue imprenable et un cadre de vie exceptionnel, à proximité immédiate de toutes les commodités. Caractéristiques du bien : Surface : 150 m² répartis sur deux niveaux 5 pièces : Spacieux salon lumineux, 4 chambres confortables, 2 salles de bain modernes Cuisine ouverte entièrement équipée, avec des matériaux de haute qualité Terrasse privée : Profitez d’une vue dégagée sur la mer et la Marina Double exposition : L'appartement bénéficie d’une lumière naturelle tout au long de la journée Stationnement privé Points forts : Emplacement privilégié à seulement 2 minutes à pied de la plage, pour profiter pleinement des plaisirs marins Quartier résidentiel calme et sécurisé, proche de tous les commerces, restaurants, écoles et transports Prestations haut de gamme : Climatisation centralisée, Matériaux de finition soignés Ce bien rare et d'exception est parfait pour ceux qui recherchent un cadre de vie raffiné, à la fois moderne et confortable, dans l'une des zones les plus prisées d'Israël. N'attendez plus pour visiter ce bien unique ! Contactez-nous dès aujourd'hui pour planifier une visite et découvrir tout ce que cet appartement d'exception a à offrir.

Ashdod, Israël
Quartier résidentiel Balcon sur la mer, bon emplacement, haut standing, luxueux, proche de la mer, vue sur la mer, dans un immeuble neuf, magnifique, projet de qualite
Netanya, Israël
depuis
$1,00M
Quartier résidentiel Sans hésiter, la meilleure affaire du moment au park !!!!! un appartement de 4 + 1 pièces + cave + grande terrasse souccah !! dans un superbe immeuble, au sein du quartier park !
Hadera, Israël
depuis
$705,375
Quartier résidentiel À vendre – appartement 2 pièces d’exception à florentin / neve tsedek – tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,12M
Quartier résidentiel Immense salon
Jérusalem, Israël
depuis
$1,79M
Quartier résidentiel Unique devenir propriétaire dans l’un des quartiers les plus dynamiques et prometteurs d’ashdod avec 5%!
Ashdod, Israël
depuis
$717,915
