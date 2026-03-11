Quartier résidentiel Superbe 5 pièces en duplex a vendre a ashdod

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
À Vendre : Superbe Appartement 5 Pièces en Duplex à la Marina d'Ashdod
Haut Standing - À 2 Minutes de la Plage
Nous vous proposons ce magnifique appartement de 5 pièces en duplex, situé dans l'un des quartiers les plus prisés d'Ashdod, à deux pas de la plage et de la Marina. Idéalement situé, cet appartement offre une vue imprenable et un cadre de vie exceptionnel, à proximité immédiate de toutes les commodités.
Caractéristiques du bien :
Surface : 150 m² répartis sur deux niveaux
5 pièces : Spacieux salon lumineux, 4 chambres confortables, 2 salles de bain modernes
Cuisine ouverte entièrement équipée, avec des matériaux de haute qualité
Terrasse privée : Profitez d’une vue dégagée sur la mer et la Marina
Double exposition : L'appartement bénéficie d’une lumière naturelle tout au long de la journée
Stationnement privé
Points forts :
Emplacement privilégié à seulement 2 minutes à pied de la plage, pour profiter pleinement des plaisirs marins
Quartier résidentiel calme et sécurisé, proche de tous les commerces, restaurants, écoles et transports
Prestations haut de gamme : Climatisation centralisée, Matériaux de finition soignés
Ce bien rare et d'exception est parfait pour ceux qui recherchent un cadre de vie raffiné, à la fois moderne et confortable, dans l'une des zones les plus prisées d'Israël.
N'attendez plus pour visiter ce bien unique !
Contactez-nous dès aujourd'hui pour planifier une visite et découvrir tout ce que cet appartement d'exception a à offrir.
Localisation sur la carte
Ashdod, Israël
