Quartier résidentiel Nouveau projet boutique standing !

Nous sommes ravis de vous présenter notre tout nouveau produit exclusif dans le prestigieux quartier d’Arnona à Jérusalem.
Dans le projet boutique « Bustan arnona » composé de 6 étages seulement dont 22 appartements dans l’immeuble .
Dernier penthouse 4 pieces de 139m2 + 54.5m2 de terrasses soucca.
Le design intérieur et extérieur a été soigneusement conçu pour offrir un style de vie moderne et confortable, tout en gardant intact l’ambiance paisible et verdoyante du quartier. Les appartements sont spacieux et lumineux, avec des finitions haut de gamme et des équipements dernier cri.
Le penthouse est livré avec deux places de parking et une cave souterraine .
Le penthouse disposent d’une immense terrasse Soucca, idéale pour profiter de la vue panoramique de Jérusalem
Le quartier d’Arnona est l’endroit idéal pour les familles, les jeunes couples et les professionnels en quête de calme et de commodité.
Avec ses nombreux espaces verts, ses commerces de proximité et ses excellentes écoles, Arnona est l’un des quartiers les plus prisés de Jérusalem.
Ne manquez pas cette occasion unique de vous offrir une maison de rêve dans l’un des quartiers les plus beaux de Jérusalem.
Contactez-nous dès maintenant pour plus d’informations sur ce produit exclusif.
Livraison immédiate
Jérusalem, Israël
