  4. Quartier résidentiel Nouveau projet boutique standing !

Jérusalem, Israël
$1,72M
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Asher Viner

À propos du complexe

Nous sommes ravis de vous présenter notre tout nouveau produit exclusif dans le prestigieux quartier d’Arnona à Jérusalem. Dans le projet boutique « Bustan arnona » composé de 6 étages seulement dont 22 appartements dans l’immeuble . Dernier penthouse 4 pieces de 139m2 + 54.5m2 de terrasses soucca. Le design intérieur et extérieur a été soigneusement conçu pour offrir un style de vie moderne et confortable, tout en gardant intact l’ambiance paisible et verdoyante du quartier. Les appartements sont spacieux et lumineux, avec des finitions haut de gamme et des équipements dernier cri. Le penthouse est livré avec deux places de parking et une cave souterraine . Le penthouse disposent d’une immense terrasse Soucca, idéale pour profiter de la vue panoramique de Jérusalem Le quartier d’Arnona est l’endroit idéal pour les familles, les jeunes couples et les professionnels en quête de calme et de commodité. Avec ses nombreux espaces verts, ses commerces de proximité et ses excellentes écoles, Arnona est l’un des quartiers les plus prisés de Jérusalem. Ne manquez pas cette occasion unique de vous offrir une maison de rêve dans l’un des quartiers les plus beaux de Jérusalem. Contactez-nous dès maintenant pour plus d’informations sur ce produit exclusif. Livraison immédiate

Jérusalem, Israël
Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Spacieux
Jérusalem, Israël
depuis
$2,04M
Quartier résidentiel Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf (2021) – À deux pas du shuk hacarmel & nahalat binyamin
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,29M
Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$10,973
Quartier résidentiel Situé en plein cœur de tel aviv, dans la rue pinsker, cet appartement se trouve à seulement quelques pas de la plage, des centres commerciaux, des restaurants et de tout ce que la ville a à offrir.
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,98M
Quartier résidentiel Ttres bon produit d'investissement ou pied a terre
Ascalon, Israël
depuis
$432,630
Ascalon, Israël
depuis
$558,030
Un beau 4 pieces immeuble récent
Ashdod, Israël
depuis
$1,00M
À vendre – superbe appartement de 5 pièces situé rue Kineret à Ashdod (quartier Youd Alef). Entièrement rénové à neuf, il offre une surface de 170 m² avec deux balcons spacieux. L’appartement est climatisé et comprend un parking privé ainsi qu’une cave. Situé au 3ᵉ étage avec ascenseur, dans…
Jérusalem, Israël
depuis
$1,301
Studio luxueux pour une personne 1 piece et demi 25 m carre 1 balcon au premier etage Entierement meuble remis a neuf Le loyer comprend toutes les charges (arnona,eau, electricite et internet) offre exceptionnelle a saisir rapidement
