  Quartier résidentiel Superbe 3 pieces avec parking entre dizengoff center et rothschild

Tel-Aviv, Israël
$1,49M
ID: 34373
Dernière actualisation: 10/03/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Sderot Ben Zion, 17

À propos du complexe

Nouveauté en vente exclusive ! Au 9, rue Sderot Ben Zion Une avenue centrale animée, à proximité des centres culturels et de loisirs et du tramway. Un magnifique appartement de 3 pièces, plein de charme et lumineux. Surface d'environ 82 m² Exposition sur 3 côtés Hauts plafonds Au 3e étage (sans ascenseur) Côté arrière et calme Parking standard (Un projet de développement est en cours de développement.)

Tel-Aviv, Israël
