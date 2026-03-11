  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Hadera
  4. Quartier résidentiel Vous rêvez d'une maison privée en bord de mer ? oui, c'est possible !

Quartier résidentiel Vous rêvez d'une maison privée en bord de mer ? oui, c'est possible !

Hadera, Israël
depuis
$2,41M
;
9
ID: 34320
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera
  • Adresse
    HaNegev

À propos du complexe

BZH Nouveau en exclusivité ! RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui vous présente une maison luxueuse de 6 pièces, dans le nouveau quartier résidentiel de Givat Olga, à environ 200 mètres de la mer ! Une maison comme neuve, un cadre de vie unique : - Maison récente ultra-design, - 6 pièces de 270 m² habitables sur un terrain d'environ 230 m², - Intérieur moderne et raffiné, pensé dans les moindres détails, - Vaste séjour donnant sur l’extérieur, - Superbe cuisine Casher haut de gamme avec un grand îlot central, - Grande suite parentale lumineuse, - Chambres spacieuses, - Possibilité de faire un studio avec entrée indépendante, - ⁠Roof top avec vue sur mer ! - Menuiserie sur mesure, - ⁠Climatisation dans chaque chambre, - Maison intelligente - système domotique, - Deux parkings, cave. Un bien d'exception ! Le rêve de vivre en bord de mer ! Alors, qu’attendez-vous ? Ra'hel Benguigui – RE/MAX Professionals Hadera Licence professionnelle - 313736

Localisation sur la carte

Hadera, Israël
Loisirs

