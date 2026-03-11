  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  Quartier résidentiel A vendre appartement lumineux avec terrasse souccah à arnona - jerusalem immobilier 026786595

Jérusalem, Israël
depuis
$909,150
12
ID: 34515
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Kore HaDorot, 3

À propos du complexe

À vendre à Arnona, quartier résidentiel recherché de Jérusalem, appartement de 65 m² offrant une excellente qualité de vie, idéal pour une famille avec jeunes enfants ou pour un investissement immobilier sécurisé. Situé au 2ᵉ étage sans ascenseur, il se compose d’un salon lumineux avec cuisine ouverte donnant sur une terrasse Souccah de 10 m², de deux belles chambres à coucher et d’une pièce supplémentaire sans fenêtre pouvant servir de bureau ou de chambre d’appoint. Proche des écoles, des parcs, des synagogues et du centre commercial de Tsomet HaBankim, l’appartement bénéficie d’un environnement calme et pratique. L’immeuble dispose d’un miklat en bon état situé au rez-de-chaussée. Appartement lumineux, calme, en état convenable et disponible immédiatement. Prix attractif : 2 950 000 ₪. Toute proposition sérieuse sera étudiée avec la plus grande attention.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

