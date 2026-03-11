Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, au centre, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, magnifique, permis de construire, proche de la mer, projet de qualité
Projet U Bat Yam
Mardochée Khayat vous présente un nouveau projet à Bat Yam : Les Tours U
Un projet d’exception au cœur de Ramat HaNasi
Bienvenue aux Tours U, deux tours majestueuses de 31 étages, accompagnées d’un complexe commercial et de loisirs qui deviendront bientôt l’icône de Bat Yam.
Ces tours ont été minutieusement planifiées et conçues dans les moindres détails, alliant design urbain moderne et fonctionnalité exemplaire, pour créer l’appartement parfait, exactement comme vous l’avez rêvé.
Livraison prévue : Juin 2030
• Garantie bancaire complète
• Mode de règlement :
• 20 % à la signature
• 80 % quatre mois avant la remise des clés
• Indexation encadrée : 3 % par an cumulable, prise en charge par le promoteur
Un emplacement stratégique
Au cœur d’Israël, à proximité immédiate des axes routiers principaux, les Tours U marquent la nouvelle porte d’entrée de Bat Yam.
Le projet est situé dans le quartier rénové de Ramat HaNasi, à seulement quelques minutes à pied de la gare Yoseftal et du tramway léger.
Ce secteur en plein essor combine modernité, qualité de vie et accessibilité.
Vous profiterez :
• D’un accès rapide à Tel-Aviv et à l’autoroute Ayalon
• De parcs verdoyants et d’une proximité directe avec la mer
• D’un centre commercial, cafés et restaurants sous votre résidence
• D’écoles, d’institutions culturelles et d’un clubhouse résidentiel moderne
Le concept : un équilibre parfait
Le projet Tours U combine harmonieusement résidentiel, commerce et éducation.
Deux étages commerciaux abriteront boutiques, cafés et services de proximité, créant une expérience urbaine fluide et vivante.
À quelques pas, un grand centre commercial et des espaces de loisirs offrent un cadre de vie idéal pour toute la famille.
Le clubhouse a été spécialement conçu pour le confort et le bien-être des résidents, tandis que les écoles, parcs et institutions culturelles environnantes assurent un quotidien pratique et inspirant.
Parce que les enfants passent toujours en premier, tout est pensé pour votre famille.
Typologie des appartements
• 3 pièces : 82 m² + 8 m² de balcon
• 4 pièces : 105 m² + 15 m² de balcon
• 5 pièces : 127 m² + 15 m² de balcon
Chaque appartement est vendu avec un parking
Localisation sur la carte
Bat Yam, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
