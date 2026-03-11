  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Appartement rénové de 3 pièces superficie 70m2 - bayit vegan jérusalem

Quartier résidentiel Appartement rénové de 3 pièces superficie 70m2 - bayit vegan jérusalem

Jérusalem, Israël
depuis
$783,750
;
3
ID: 34144
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    HaRav Uziel, 50

À propos du complexe

Appartement rénové de 3 pièces superficie 70m2 - Bayit Vegan Jérusalem Au 2eme etage, exposition est-ouest Séjour, salle à manger, cuisine 2 chambres, 1 douche, 2 wc Climatisation, doud shemech, grillages, porte blindée 1 parking, Rénové il y a 2 ans Prix : 2.500.000sh (Ce prix n’inclut pas notre commission d’agence qui est de 2% HT) Pour plus de renseignements ou pour organiser une visite, Appelez-nous sans attendre

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Loisirs

