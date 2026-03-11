Quartier résidentiel Super appartement neuf

  1. Realting.com
ID: 34055
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    HaZionut, 9

À propos du complexe

Appartement neuf de 3 pièces, construit par un entrepreneur, à Kiryat Yovel. Balcon avec soucca Lumineux Quartier calme Parking privé Proche des commerces et des synagogues

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

