Quartier résidentiel Résidence boutique d’exception

Dans le quartier de Mekor Haim proche Baka à seulement 2 minutes à pied du centre commercial Hadar. À quelques minutes du parc vert et calme de la Mesila, qui mène directement à la pittoresque Moshava Germanit Au pied de tous les supermarchés et commerces de Talpiot. Tout simplement au centre de toutes nécessité .
Potentiel d'avenir gagnant : le projet se trouve sur le tracé du nouveau tramway (dans la rue HaParsa) permettra un trajet facile et rapide vers le centre- ville.
Immeuble boutique de luxe neuf promoteur de seulement 9 étages avec magnifique Lobby, des ascenseurs Shabbat et un parking souterrain.
Appartement neuf 4 pièces très spacieux de 111 m2, luminosité garantie toute la journée avec très grand espace salon parfait pour recevoir, et cuisine séparée, plus balcon de 11m2 avec vue dégagée.
Cuisine standing du reconnu prestataire Gal,
Chambre Mamad, master bedroom avec sdb attenante, sdb invites
Climatisation centrale VRF privée dans chacun des espaces, chauffage au sol avec thermostat prive dans chaque endroit, système maison intelligente, tout simplement les prestations les plus prestigieuses.
L'appartement dispose d'une place de parking privée sous terrain et cave attenante.
Entrée immédiate.
Au pied des communautés francophones et de l'école de Pierre Koening.
Jérusalem, Israël
