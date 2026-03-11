  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Résidence boutique d’exception

Quartier résidentiel Résidence boutique d'exception

Jérusalem, Israël
depuis
$1,43M
;
8
ID: 34398
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Avital, 15

À propos du complexe

Dans le quartier de Mekor Haim proche Baka à seulement 2 minutes à pied du centre commercial Hadar. À quelques minutes du parc vert et calme de la Mesila, qui mène directement à la pittoresque Moshava Germanit Au pied de tous les supermarchés et commerces de Talpiot. Tout simplement au centre de toutes nécessité . Potentiel d'avenir gagnant : le projet se trouve sur le tracé du nouveau tramway (dans la rue HaParsa) permettra un trajet facile et rapide vers le centre- ville. Immeuble boutique de luxe neuf promoteur de seulement 9 étages avec magnifique Lobby, des ascenseurs Shabbat et un parking souterrain. Appartement neuf 4 pièces très spacieux de 111 m2, luminosité garantie toute la journée avec très grand espace salon parfait pour recevoir, et cuisine séparée, plus balcon de 11m2 avec vue dégagée. Cuisine standing du reconnu prestataire Gal, Chambre Mamad, master bedroom avec sdb attenante, sdb invites Climatisation centrale VRF privée dans chacun des espaces, chauffage au sol avec thermostat prive dans chaque endroit, système maison intelligente, tout simplement les prestations les plus prestigieuses. L'appartement dispose d'une place de parking privée sous terrain et cave attenante. Entrée immédiate. Au pied des communautés francophones et de l'école de Pierre Koening.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Épiceries
Loisirs

Quartier résidentiel Résidence boutique d’exception
Jérusalem, Israël
depuis
$1,43M
Quartier résidentiel Superbe 2 pieces a vendre pres de kikar hamedina
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,21M
Rue Moshe Sharett, dans le quartier le plus prisé et calme, en vente exclusive Un spacieux et magnifique appartement de 66 m² ! Rénové et lumineux Calme et intimité assurés Ascenseur desservant les demi-étages 3e et 5e étages - appartement au 3e étage ! Potentiel pour un projet de copropriété
Ascalon, Israël
depuis
$432,630
excellent produit d'investissement, taux de non occupation 0. emplacement central, immeuble recent
Quartier résidentiel Bonne occasion
Quartier résidentiel Bonne occasion
Jérusalem, Israël
depuis
$937,365
Un appartement lumineux, TAMA 38, avancé, 3 directions aériennes, à proximité des jardins, écoles, cafés, commerces, centres commerciaux, bus, immédiatement
