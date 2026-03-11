  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  Quartier résidentiel Belle appartement

Quartier résidentiel Belle appartement

Jérusalem, Israël
depuis
$2,100
;
2
ID: 34044
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    HaRav Yechezkael Sarana, 10

À propos du complexe

Un appartement propre, bien rangé et agréable.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
