  2. Israël
  3. Tel-Aviv
Quartier résidentiel Avec terrasse, calme, grand, spacieux

Tel-Aviv, Israël
$5,02M
ID: 34597
Dernière actualisation: 10/03/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Eliyahu Sapir, 7

À propos du complexe

Penthouse de plain pied tres bien situé d’une surface de 150m2 avec une terrasse de 70m2 sur le même niveau au 5eme étage avec ascenseur qui arrive directement dans l’appartement. Sublime vue de l’appartement, très grande baie vitrée, très lumineux et calme à deux pas du théâtre Habima et de la rue Dizengoff. Tres belle hauteur sous plafonds Parking

Vous regardez
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
