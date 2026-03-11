  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Eilat
  4. Quartier résidentiel Residence aquarelle ganib b

Quartier résidentiel Residence aquarelle ganib b

Eilat, Israël
depuis
$1,18M
;
9
Laisser une demande
ID: 34508
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district de Beer-Sheva
  • Ville
    Eilat
  • Adresse
    Lotus

À propos du complexe

Dans le Quartier Ganim Bet d Eilat dans la fameuse résidence Aquarelle ,au bord du désert, et de la mer rouge dans un immeuble boutique, Penthouse a vendre face a la vallée . cet immeuble est composé de 2 niveaux , d un Penthouse qui se trouve au 1 ère étage avec sa propre entrée . une surface habitable de 140 m2 ,et 4 chbre a coucher + son rooftop de 140 m2 avec jacuzzi face une vue paradisiaque . Et d 1 Rez de jardin avec entrée privée de 140 m2 de surface Habitable de plein pied avec un jardin de 250 m2 , + piscine privée en forme d escargot , et 4 chabr a coucher , chaque niveau a sa propre entrée privée et peut se vendre séparément ou en un seul lot . le prix du Rez de jardin : 5.150.000 nis le prix du Penthouse : 4.150.000 nis

Localisation sur la carte

Eilat, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Yam, Israël
depuis
$717,915
Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$790,020
Quartier résidentiel Maison arabe
Jérusalem, Israël
depuis
$15,68M
Quartier résidentiel Résidence boutique d’exception
Jérusalem, Israël
depuis
$1,43M
Quartier résidentiel Vous rêvez d'une maison privée en bord de mer ? oui, c'est possible !
Hadera, Israël
depuis
$2,41M
Vous regardez
Quartier résidentiel Residence aquarelle ganib b
Eilat, Israël
depuis
$1,18M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bon emplacement, bonne affaire, luxueux, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bon emplacement, bonne affaire, luxueux, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bon emplacement, bonne affaire, luxueux, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bon emplacement, bonne affaire, luxueux, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bon emplacement, bonne affaire, luxueux, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bon emplacement, bonne affaire, luxueux, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bon emplacement, bonne affaire, luxueux, projet de qualité
Bat Yam, Israël
depuis
$1,55M
Nouveau projet – Rue Daniel - BAT YAM Au centre de Bat Yam, au cœur d’un quartier verdoyant et en plein développement La construction est en cours, L'immeuble comprendra une variété d’appartements de 2 à 4 pièces, avec des finitions de haut niveau et un design raffiné. Le projet met l’…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Affaire en or
Quartier résidentiel Affaire en or
Quartier résidentiel Affaire en or
Quartier résidentiel Affaire en or
Jérusalem, Israël
depuis
$695,970
Un appartement extremement bien situé sur stern en face de la makolet Bon etat pinouy binouy avancé (enorme potentiel de benefice) Tres rapidement louable
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel A 50 m du bord de mer
Quartier résidentiel A 50 m du bord de mer
Quartier résidentiel A 50 m du bord de mer
Quartier résidentiel A 50 m du bord de mer
Quartier résidentiel A 50 m du bord de mer
Afficher tout Quartier résidentiel A 50 m du bord de mer
Quartier résidentiel A 50 m du bord de mer
Ascalon, Israël
depuis
$391,875
a la marina d'ashkelon, dans l'immeuble Ferreron, a 50 metres du bord de mer, appartement 2 pieces dans residence avec piscine tres bon produit a l'investissement ou pied a terre
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller