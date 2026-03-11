Quartier résidentiel A vendre maison arabe authentique avec sols d origine et hauts plafonds a baka - jerusalem immobilier 026786595

  1. Realting.com
Jérusalem, Israël
depuis
$2,01M
;
1
ID: 34332
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Dina, 8

À propos du complexe

Appartement avec hauts plafonds et sols d origine dans une veritable maison arabe. Au 1er et dernier etage, 20 marches, impresionnant . Balcon souccah, vue degagee

Jérusalem, Israël
Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
