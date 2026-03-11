  1. Realting.com
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Neuf-proche tram-soucca et parking

Jérusalem, Israël
$1,29M
ID: 34351
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Basel, 8

À propos du complexe

Dans un petit immeuble neuf de 5 étages à Kiryat Moché, appartement unique son genre : grand 4P au dernier étage, lumineux et aéré, avec soucca et parking, idéalement situé à proximité du tram et de l'entrée de la ville. Produit rare, Entrée immédiate.

Jérusalem, Israël
