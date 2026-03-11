  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Appartement en duplex de 3 pieces

Quartier résidentiel Appartement en duplex de 3 pieces

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,19M
;
7
Laisser une demande
ID: 34555
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Sderot David Ben Gurion

À propos du complexe

À vendre | Duplex avec toit privé – Ben Yehuda / Arlozorov ✨ Dans un immeuble rénové avec ascenseur ???? 5e étage Duplex unique, 3 pièces dont une chambre sécurisée (Mamad) Environ 100 m² habitables + toit privé d’environ 40 m² ???? ???? Premier niveau : Spacieux salon Cuisine Grande chambre sécurisée (Mamad) Toilettes et salle de bain ???? Deuxième niveau : Suite parentale luxueuse Dressing Accès à un magnifique toit avec belle ouverture et beaucoup de lumière ☀️ ???? Prix : 6 980 000 ₪

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Bien situer
Jérusalem, Israël
depuis
$1,787
Quartier résidentiel Spécial investisseur
Ascalon, Israël
depuis
$385,605
Quartier résidentiel Un appartement récemment construit, idéalement situé, à quelques pas de la plage et du centre-ville dynamique de tel aviv.
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,98M
Quartier résidentiel Super appartement neuf
Jérusalem, Israël
depuis
$808,830
Quartier résidentiel Avec terrasse, bon emplacement, haut standing, a ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualite
Netanya, Israël
depuis
$1,18M
Vous regardez
Quartier résidentiel Appartement en duplex de 3 pieces
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,19M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Jerusalem arnona
Quartier résidentiel Jerusalem arnona
Quartier résidentiel Jerusalem arnona
Quartier résidentiel Jerusalem arnona
Jérusalem, Israël
depuis
$1,53M
PROJET DE RÉSIDENCE ARNONA - Occupation : 30 avril 2029. Projet résidentiel dans le quartier d'Arnona, Deux immeubles de 22 étages Proche de la rue Ein Guedi et a proximité de la rue Hevron desservie par le tramway.. Grand choix d appartements spacieux de 3 et 5 pièces, ces immeubles c…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Un rez de jardin quartier lotan
Quartier résidentiel Un rez de jardin quartier lotan
Quartier résidentiel Un rez de jardin quartier lotan
Quartier résidentiel Un rez de jardin quartier lotan
Quartier résidentiel Un rez de jardin quartier lotan
Quartier résidentiel Un rez de jardin quartier lotan
Quartier résidentiel Un rez de jardin quartier lotan
Ascalon, Israël
depuis
$454,575
Un Rez de jardin de 3 pieces avec beau jardin
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel À vendre – appartement neuf 4 pieces –rehov amnon lipkin shahak - park hayam (netanya)
Quartier résidentiel À vendre – appartement neuf 4 pieces –rehov amnon lipkin shahak - park hayam (netanya)
Quartier résidentiel À vendre – appartement neuf 4 pieces –rehov amnon lipkin shahak - park hayam (netanya)
Quartier résidentiel À vendre – appartement neuf 4 pieces –rehov amnon lipkin shahak - park hayam (netanya)
Quartier résidentiel À vendre – appartement neuf 4 pieces –rehov amnon lipkin shahak - park hayam (netanya)
Afficher tout Quartier résidentiel À vendre – appartement neuf 4 pieces –rehov amnon lipkin shahak - park hayam (netanya)
Quartier résidentiel À vendre – appartement neuf 4 pieces –rehov amnon lipkin shahak - park hayam (netanya)
Netanya, Israël
depuis
$956,175
Park HaYam, Netanya, à deux pas de la mer. Appartement neuf de 102 m² + terrasse 14 m², 10ᵉ étage, 4 pièces. Projet Electra, tour moderne de 30 étages. Parking + cave, entrée immédiate. Quartier familial, proche commerces, écoles et plages. Prix en baisse : 3 050 000 ₪ (prix promoteur 3 …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller