  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  Quartier résidentiel Appartement nahalat benyamin

Tel-Aviv, Israël
$1,05M
ID: 34633
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Nahalat Binyamin, 30

À propos du complexe

Tel Aviv-Yafo Détails : Pièces : 2 Étage : 3/4 Superficie : 50 m² Description : Situé dans le meilleur emplacement de Tel Aviv, sur la célèbre rue piétonne et paisible Nachalat Binyamin. Dans un immeuble classé, occupé depuis seulement 3 ans. Rénové par un architecte. Équipements et aménagements : Cuisine Avivi Climatisation centrale mini Volets roulants électriques Interphone Cuisinière à gaz et réfrigérateur Grand espace de rangement commun pour tout l’étage

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Complexes similaires
Quartier résidentiel Avec terrasse, au centre, balcon sur la mer, bon emplacement, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, proche de la mer, vue sur la mer, agreable, dans un immeuble neuf, neuf, mini penthouse, projet de qualite
Netanya, Israël
depuis
$1,49M
Quartier résidentiel Waouh ! waouh ! waouh ! on ne voit pas un cottage comme celui-ci tous les jours !!
Hadera, Israël
depuis
$1,10M
Quartier résidentiel Stop affaire !!! vous voulez faire un excellent investissement à hadera, acquérir un bien avec une forte demande locative ? ne cherchez plus, le voilà !
Hadera, Israël
depuis
$652,080
Quartier résidentiel Dans un bel immeuble, vue sur la mer, entierement meuble
Ascalon, Israël
depuis
$617,595
Quartier résidentiel 4 pièces neuf avec double terrasse & vue panoramique – mekor haim
Jérusalem, Israël
depuis
$2,978
Quartier résidentiel Avec terrasse, bon emplacement, haut standing, a ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualite
Netanya, Israël
depuis
$1,13M
Mardochee Khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Projet Dizengoff 43 est un immeuble boutique Stratégiquement situé à  2 minutes à pied du célèbre kikar et 6 minute à pied de la plage Venez vivre au pied du Kikar et de tout ces commerces Caractéri…
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Yam, Israël
depuis
$1,15M
À la frontière de Bat Yam et Tel Aviv, à quelques minutes à pied de la plage et de la ligne de tramway, le projet HaGiborim propose deux tours résidentielles modernes alliant architecture de prestige, confort et durabilité. Architecture et conception Conçu par Bar Orian Architects et les ar…
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Vue sur la mer
Nahariya, Israël
depuis
$705,375
Akhziv — Superbe 5 pièces à vendre Splendide vue mer 125 m² + terrasse 20 m² (vue mer) Ascenseur • Parking • Mamad
Immobilier.co.il
