  Quartier résidentiel Bon emplacement, haut standing, dans un immeuble neuf

Quartier résidentiel Bon emplacement, haut standing, dans un immeuble neuf

Netanya, Israël
$1,13M
ID: 34270
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    Tchernichovsky, 12

À propos du complexe

Vous recherchez un projet neuf à netanya Mardochee khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya au pied du kikar le projet est situé au cœur de la ville dans un emplacement les plus convoités de Netanya. Habiter dans un projet neuf netanya Caractéristiques du projet L architecture de la tour résidentielle,la conception moderne et l accessibilité du projet en font un lieu très convoité Tout est à portée de main et accessible à pied Prestation de haut standing lobby décoré par designer 2 ascenseurs ultras rapide et moderne dont un chabbatique Chaque appartement est vendu avec une place de parking souterrain Revêtement extérieur en aluminium blanc La construction a démarrée Livraison Mai/Juin 2025 Garantie bancaire Caractéristiques de lappartement Carrelage dans toute la maison 80x80 Climatisation centralisée Meuble de salle de bain de qualité Robinetterie mitigeur Porte intérieures de qualité Cuisine personnalisable Wc suspendu Stores électriques dans toutes la maison Appartement de 2 pièces 60 m2+20m2 Appartement de 4 pièces côté 110m2+12m2 Vue imprenable sur le kikar et la mer Venez visiter votre futur appartement

Netanya, Israël
Quartier résidentiel Bon emplacement, haut standing, dans un immeuble neuf
Netanya, Israël
