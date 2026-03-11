Quartier résidentiel Bon emplacement, haut standing, dans un immeuble neuf

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
Vous recherchez un projet neuf à netanya Mardochee khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya au pied du kikar
le projet est situé au cœur de la ville dans un emplacement les plus convoités de Netanya.
Habiter dans un projet neuf netanya
Caractéristiques du projet
L architecture de la tour résidentielle,la conception moderne et l accessibilité du projet en font un lieu très convoité
Tout est à portée de main et accessible à pied
Prestation de haut standing lobby décoré par designer
2 ascenseurs ultras rapide et moderne dont un chabbatique
Chaque appartement est vendu avec une place de parking souterrain
Revêtement extérieur en aluminium blanc
La construction a démarrée
Livraison Mai/Juin 2025
Garantie bancaire
Caractéristiques de lappartement
Carrelage dans toute la maison 80x80
Climatisation centralisée
Meuble de salle de bain de qualité
Robinetterie mitigeur
Porte intérieures de qualité
Cuisine personnalisable
Wc suspendu
Stores électriques dans toutes la maison
Appartement de 2 pièces 60 m2+20m2
Appartement de 4 pièces côté 110m2+12m2
Vue imprenable sur le kikar et la mer
Venez visiter votre futur appartement
Localisation sur la carte
Netanya, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour