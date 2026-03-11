  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Avec terrasse, luxueux, neuf, proche de la mer

Quartier résidentiel Avec terrasse, luxueux, neuf, proche de la mer

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,65M
;
7
Laisser une demande
ID: 34474
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Izhak Elhanan, 9 b

À propos du complexe

Bel appartement neuf de 3 pièces situé au 2ᵉ étage d’un immeuble moderne, bénéficiant d’une excellente luminosité grâce à sa position d’angle. Détails du bien : • Surface habitable : 60 m² • Terrasses : 13 m² • 2ᵉ étage avec ascenseur • Place de parking incluse • Finitions haut de gamme • Systèmes domotiques avancés Emplacement recherché dans le quartier Neve Tzedek, en face de la tour White City, à proximité immédiate du centre et de la mer.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Mini penthouse 5 pieces face à la mer immeuble boutique
Ascalon, Israël
depuis
$862,125
Quartier résidentiel Appartement 4 pièces et demi a ashdod a la city a vendre
Ashdod, Israël
depuis
$780,615
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, au centre, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, magnifique, permis de construire, proche de la mer, projet de qualité
Bat Yam, Israël
depuis
$1,08M
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,48M
Quartier résidentiel Superbe appartement de 2 pièces, conçu par un architecte
Tel-Aviv, Israël
depuis
$956,175
Vous regardez
Quartier résidentiel Avec terrasse, luxueux, neuf, proche de la mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,65M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Baka -ramat baka
Quartier résidentiel Baka -ramat baka
Quartier résidentiel Baka -ramat baka
Quartier résidentiel Baka -ramat baka
Quartier résidentiel Baka -ramat baka
Afficher tout Quartier résidentiel Baka -ramat baka
Quartier résidentiel Baka -ramat baka
Jérusalem, Israël
depuis
$1,850
Dans le quartier de Ramat Baka a 1 mn a pied de la rue Rivka dans un immeuble de standing avec un lobby spacieux , tres beau 2 pièces de 55 m2 situe au 2 -ème étage avec 10 m2 de terrasse , appartement calme . , tres bien agencé. .1 place de parking et 1 cave
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Holyland bait vagan
Quartier résidentiel Holyland bait vagan
Quartier résidentiel Holyland bait vagan
Quartier résidentiel Holyland bait vagan
Quartier résidentiel Holyland bait vagan
Afficher tout Quartier résidentiel Holyland bait vagan
Quartier résidentiel Holyland bait vagan
Jérusalem, Israël
depuis
$1,29M
En plein cœur de Bait Vagan , la nouvelle phase du complexe Holyland est enfin disponible , avec un large choix d appartements du 3 pieces au penthouse et rez de jardin
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Super appartement neuf
Quartier résidentiel Super appartement neuf
Jérusalem, Israël
depuis
$808,830
Appartement neuf de 3 pièces, construit par un entrepreneur, à Kiryat Yovel. Balcon avec soucca Lumineux Quartier calme Parking privé Proche des commerces et des synagogues
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller