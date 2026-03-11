  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Bat Yam
  4. Quartier résidentiel Bat yam: dans une tour de standing - 5 pieces avec mamad - 131m²+14m² terrasse

Quartier résidentiel Bat yam: dans une tour de standing - 5 pieces avec mamad - 131m²+14m² terrasse

Bat Yam, Israël
depuis
$1,57M
ID: 34489
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam
  • Adresse
    Yoseftal

À propos du complexe

Dans une tour moderne de stranding de Bat Yam 5 pièces dont 1 mamad Surface habitable 131m² Terrasse 14m² Au 20eme étage d'une tour luxueuse 2 places de parking 1 cave

Localisation sur la carte

Bat Yam, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Complexes similaires
Quartier résidentiel À vendre - penthouse neuf avec piscine privÉe À kerem hateimanim, tel-aviv-yafo
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,49M
Quartier résidentiel Projet résidentiel, situé au coeur de tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,17M
Quartier résidentiel ExclusivitÉ meier tower - À vendre appartement de luxe boulevard rothschild
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,12M
Quartier résidentiel Pour les amoureux du bord de mer ! magnifique duplex avec une vue imprenable !
Hadera, Israël
depuis
$893,475
Quartier résidentiel À vendre – neve tzedek | tel-avivduplex unique avec vue mer degagee
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,19M
Autres complexes
Quartier résidentiel Appartement de 4 pieces a 2 pas de la mer dans les nouveaux immeubles de la marina
Ascalon, Israël
depuis
$592,515
Bonne affaire prix interessant pres du nouveau kanyon de la marina proche des bus commerces
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Beau potentiel au centre de nahariya
Nahariya, Israël
depuis
$395,010
Appartement 4 pieces rue Hertzl En tres bon etat, spacieux et lumineux Beau potentiel
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, luxueux, projet de qualité
Raanana, Israël
depuis
$1,18M
RAANANA - Quartier Neve Zemer, Un nouveau projet haut de gamme dans l’un des quartiers les plus recherchés de Raanana ! Dans projet haut de gamme de 2 immeubles de 5 et 7 étages Appartement 4 pièces étage 1, 92m² + 12m² terrasse avec 2 parkings et 1 cave : Projet avec permis validé Gar…
Agence
Immobilier.co.il
