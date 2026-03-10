  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Bat Yam
  4. Quartier résidentiel Bat yam cote mer

Quartier résidentiel Bat yam cote mer

Bat Yam, Israël
depuis
$850,526
;
10
Laisser une demande
ID: 34795
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam

À propos du complexe

Tres beau projet boutique sur bat Yam situe a 10 minutes de Tel Aviv a 1200 mètres a pied de la mer , et a proximité du Tramway et de la station de train . Grand choix d appartement du 2 pièces au Loft Penthouse . Prix tres intéressant Échéancier flexible livraison 2027

Localisation sur la carte

Bat Yam, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Au centre
Jérusalem, Israël
depuis
$548,625
Quartier résidentiel Un 4 pieces recent quartier barnea très bon état
Ascalon, Israël
depuis
$558,030
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, haut standing, luxueux, magnifique, neuf, projet de qualité
Raanana, Israël
depuis
$1,18M
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, bonne affaire, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf, projet de qualité
Conseil régional de Tamar, Israël
depuis
$884,070
Quartier résidentiel À vendre – penthouse d’exception au cŒur de tel aviv – parfait pour un investissement ou comme pied-À-terre
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,10M
Vous regardez
Quartier résidentiel Bat yam cote mer
Bat Yam, Israël
depuis
$850,526
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Tres rare en centre ville de raanana. piscinable
Quartier résidentiel Tres rare en centre ville de raanana. piscinable
Quartier résidentiel Tres rare en centre ville de raanana. piscinable
Quartier résidentiel Tres rare en centre ville de raanana. piscinable
Quartier résidentiel Tres rare en centre ville de raanana. piscinable
Afficher tout Quartier résidentiel Tres rare en centre ville de raanana. piscinable
Quartier résidentiel Tres rare en centre ville de raanana. piscinable
Raanana, Israël
depuis
$2,31M
Jolie cottage.7 pieces. 3 salles de bain. 4 toilettes. Jardin . On peut y construire une piscine. Dans une impasse . tres calme . Proche College hasharon et Lycee Ostrovsky
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement 4 pièces centre ville
Quartier résidentiel Appartement 4 pièces centre ville
Quartier résidentiel Appartement 4 pièces centre ville
Quartier résidentiel Appartement 4 pièces centre ville
Quartier résidentiel Appartement 4 pièces centre ville
Quartier résidentiel Appartement 4 pièces centre ville
Nahariya, Israël
depuis
$485,925
En plein centre de Nahariya, situé dans une rue calme et recherchée, Il a tout d'un grand, a petit prix : Balcon/terrasse, mamad, ascenseur, cave, parking et spacieux et lumineux !
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel 4p neuf central vue magnifique
Quartier résidentiel 4p neuf central vue magnifique
Quartier résidentiel 4p neuf central vue magnifique
Jérusalem, Israël
depuis
$1,33M
Ce magnifique 4P, au 19ème étage d'un immeuble neuf, est situé à l'aplomb de la station de tramway, qui le relie en quelques minutes au centre-ville. Situé à Kiryat Moché, prisée pour ses institutions, son dynamisme et le cachet d'un ancien quartier. Chauffage au sol, Mamad, suite parentale,…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller