  Appartement 4 piÈces avec vue mer – À deux pas de la plage gordon

Quartier résidentiel Appartement 4 piÈces avec vue mer – À deux pas de la plage gordon

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,98M
;
5
ID: 34625
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    J L Gordon, 5

À propos du complexe

APPARTEMENT 4 PIÈCES AVEC VUE MER – À DEUX PAS DE LA PLAGE GORDON Superficie : 94 m² construits + 10 m² de terrasse Étage : 1 sur 7 Pièces : 4 3 chambres 2 salles de bain Parking : 2 Découvrez le parfait équilibre entre confort, style et emplacement privilégié dans ce superbe appartement de 4 pièces au cœur de Tel Aviv. Situé dans la rue Gordon, ce bien offre un style de vie urbain idéal – à une minute à pied des cafés, restaurants, plages, hôtels, synagogues, salles de sport et supermarchés. Tout ce dont vous avez besoin au quotidien est à portée de main. Prix : 9 500 000 ILS Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Vous regardez
Quartier résidentiel Appartement 4 piÈces avec vue mer – À deux pas de la plage gordon
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,98M
