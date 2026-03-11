  1. Realting.com
Quartier résidentiel Charmant appartement au centre de tel aviv

Tel-Aviv, Israël
$2,66M
9
ID: 34199
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Dizengoff, 89

À propos du complexe

Situé dans la charmante rue Ruppin, ce bien offre un environnement calme et verdoyant en plein cœur de Tel Aviv. Il se trouve à quelques pas de la plage Gordon et des principaux lieux de divertissement et de loisirs de la ville. Cet appartement spacieux, situé au 3ème étage d'un immeuble intimiste de 4 étages, s'étend sur environ 110 mètres carrés. Il bénéficie de trois expositions complètes à la lumière naturelle, d’un design épuré et moderne, ainsi que d’une abondance de lumière du jour. L’appartement comprend un grand espace de vie, une cuisine ouverte équipée d’appareils modernes, et trois chambres, dont une suite parentale.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Quartier résidentiel Charmant appartement au centre de tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,66M
