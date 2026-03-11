Quartier résidentiel Charmant appartement au centre de tel aviv

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Situé dans la charmante rue Ruppin, ce bien offre un environnement calme et verdoyant en plein cœur de Tel Aviv. Il se trouve à quelques pas de la plage Gordon et des principaux lieux de divertissement et de loisirs de la ville.
Cet appartement spacieux, situé au 3ème étage d'un immeuble intimiste de 4 étages, s'étend sur environ 110 mètres carrés. Il bénéficie de trois expositions complètes à la lumière naturelle, d’un design épuré et moderne, ainsi que d’une abondance de lumière du jour. L’appartement comprend un grand espace de vie, une cuisine ouverte équipée d’appareils modernes, et trois chambres, dont une suite parentale.
