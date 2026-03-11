Quartier résidentiel Duplex rare, spacieux et lumineux en plein centre-ville de hadera avec une terrasse souccah ! potentiel exceptionnel !

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
BZH
RE/MAX Hadera by Ra’hel Benguigui vous propose un rare duplex-penthouse avec de beaux volumes, très bien situé au centre-ville et côté cour !
Caractéristiques :
- Un duplex d’environ 150 m² à l'origine 5 pièces transformé en 4 pièces !
- Au 5ème et 6ème étages,
- Cuisine agréable, équipée de nombreux rangements et de son coin repas,
- Salon et salle à manger spacieux avec accès sur une première terrasse de 6 m²,
- 2 grandes chambres,
- Une salle de bains et des toilettes d’invités,
- Une buanderie,
- A l'étage : une suite parentale XXL, avec sa salle d'eau privée,
- Une superbe terrasse-Souccah d'environ 50 m² exposée Sud-Ouest !
- Dégagement avec espace de rangements intégrés,
- Cave sur la terrasse,
- Un abri dans l’immeuble,
- Place de parking !
Le duplex se trouve dans une copropriété calme de 6 étages, bien entretenue, beau lobby, ascenseur, espace sécurisé commun dans l'immeuble.
Duplex avec un grand potentiel au coeur de Hadera, proche des communautés, des commerces et commodités à un prix incroyable !
Pour une visite, contactez-nous, RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui.
Licence professionnelle 313736.
Localisation sur la carte
Hadera, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour