Quartier résidentiel Duplex rare, spacieux et lumineux en plein centre-ville de hadera avec une terrasse souccah ! potentiel exceptionnel !

Hadera, Israël
depuis
$623,865
10
ID: 34319
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera
  • Adresse
    Ahad HaAm, 16

À propos du complexe

BZH RE/MAX Hadera by Ra’hel Benguigui vous propose un rare duplex-penthouse avec de beaux volumes, très bien situé au centre-ville et côté cour ! Caractéristiques : - Un duplex d’environ 150 m² à l'origine 5 pièces transformé en 4 pièces ! - ⁠Au 5ème et 6ème étages, - Cuisine agréable, équipée de nombreux rangements et de son coin repas, - Salon et salle à manger spacieux avec accès sur une première terrasse de 6 m², - 2 grandes chambres, - Une salle de bains et des toilettes d’invités, - Une buanderie, - A l'étage : une suite parentale XXL, avec sa salle d'eau privée, - Une superbe terrasse-Souccah d'environ 50 m² exposée Sud-Ouest ! - Dégagement avec espace de rangements intégrés, - Cave sur la terrasse, - ⁠Un abri dans l’immeuble, - Place de parking !⁠ Le duplex se trouve dans une copropriété calme de 6 étages, bien entretenue, beau lobby, ascenseur, espace sécurisé commun dans l'immeuble. Duplex avec un grand potentiel au coeur de Hadera, proche des communautés, des commerces et commodités à un prix incroyable ! Pour une visite, contactez-nous, RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Licence professionnelle 313736.

Localisation sur la carte

Hadera, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
