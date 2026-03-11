Quartier résidentiel Bien agencé

  1. Realting.com
Ascalon, Israël
depuis
$721,050
;
9
ID: 34682
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

???????? À vendre – Maisonnette rénovée à Neve Dkalim, Ashkelon Charmante maison de plain-pied 3 pièces, agrandie en 4 pièces, entièrement refaite à neuf ???? ✅ Terrain de 220 m² ✅ Quartier stratégique : à la sortie de la ville et proche du nouveau quartier Ir Ayin ✅ Environnement calme et familial ✅ Idéal pour une famille ou un investissement Une opportunité rare à Ashkelon, à saisir rapidement ! ???? Pour plus d’infos ou une visite, contactez-nous dès maintenant.

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
