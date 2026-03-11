  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Bat Yam
  4. Quartier résidentiel A vendre/ appartement 3 pieces rue balfour – bat yam a 400m de la mer

Quartier résidentiel A vendre/ appartement 3 pieces rue balfour – bat yam a 400m de la mer

Bat Yam, Israël
depuis
$539,220
;
9
Laisser une demande
ID: 34443
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam
  • Adresse
    Balfour, 83

À propos du complexe

Au cœur de Bat Yam, dans une rue centrale très prisée, cet appartement bénéficie d’une situation idéale : à seulement 400 mètres de la mer et à proximité immédiate de toutes les commodités du quotidien, commerces et transports. Appartement 3 pièces lumineux 74m² 3 ème étage avec ascenceur Emplacement central, proche mer et commodités Loué actuellement 6 500 ₪ / mois À rénover → potentiel important de valorisation

Localisation sur la carte

Bat Yam, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Investi et rare en centre ville
Raanana, Israël
depuis
$906,015
Quartier résidentiel Bonne affaire
Ascalon, Israël
depuis
$501,600
Quartier résidentiel A vendre maison arabe authentique avec sols d origine et hauts plafonds a baka - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$2,01M
Quartier résidentiel Luxueux, proche de la mer, vue sur la mer
Ascalon, Israël
depuis
$2,51M
Quartier résidentiel Beit vagan -kiriat yovel
Jérusalem, Israël
depuis
$1,49M
Vous regardez
Quartier résidentiel A vendre/ appartement 3 pieces rue balfour – bat yam a 400m de la mer
Bat Yam, Israël
depuis
$539,220
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Penthouse de rêve !
Quartier résidentiel Penthouse de rêve !
Quartier résidentiel Penthouse de rêve !
Quartier résidentiel Penthouse de rêve !
Quartier résidentiel Penthouse de rêve !
Afficher tout Quartier résidentiel Penthouse de rêve !
Quartier résidentiel Penthouse de rêve !
Jérusalem, Israël
depuis
$1,59M
Har-homa, Shlav guimel, Très bel immeuble de qualité, 2 ascenseur dont un shabbat, au 8e étage. Appartement de catalogue, unique, extrêmement bien agencé et avec goût. 173 m2 net sur un seul plateau, 6 pièces, hauteur de plafonds de 3 m, lumineux, 4 orientations, salon cuisine très spacieu…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel ?? villa de luxe sur la falaise : vue panoramique à 500m au-dessus de la mer de galilée (kineret)
Quartier résidentiel ?? villa de luxe sur la falaise : vue panoramique à 500m au-dessus de la mer de galilée (kineret)
Quartier résidentiel ?? villa de luxe sur la falaise : vue panoramique à 500m au-dessus de la mer de galilée (kineret)
Quartier résidentiel ?? villa de luxe sur la falaise : vue panoramique à 500m au-dessus de la mer de galilée (kineret)
Quartier résidentiel ?? villa de luxe sur la falaise : vue panoramique à 500m au-dessus de la mer de galilée (kineret)
Afficher tout Quartier résidentiel ?? villa de luxe sur la falaise : vue panoramique à 500m au-dessus de la mer de galilée (kineret)
Quartier résidentiel ?? villa de luxe sur la falaise : vue panoramique à 500m au-dessus de la mer de galilée (kineret)
Tibériade, Israël
depuis
$3,51M
Détails du bien : Située à Poriya Illit (84, Derech HaMetzuk), cette propriété unique de deux ans et demi est une véritable perle rare, nichée à seulement 15 mètres de la falaise. Superficie : Terrain de 400 m² + 360 m² de pelouse (espace vert protégé) s'étendant jusqu'au bord du précipice.…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel A vendre superbe 4 pieces dans un nouveau projet boulevard nordau
Quartier résidentiel A vendre superbe 4 pieces dans un nouveau projet boulevard nordau
Quartier résidentiel A vendre superbe 4 pieces dans un nouveau projet boulevard nordau
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,12M
**Opportunité exceptionnelle pendant 8 jours seulement** (Signature jusqu'au 31/12/2025) Appartement 4 pièces idéal pour les familles ! Boulevard Nordau, dans le Vieux Nord ???? *Projet de qualité du Groupe RAYK* Exclusif ???? ✨ 116 m² habitables ✨ Terrasse ensoleillée de 10 m² ✨ 4 pièc…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller