  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ascalon
  4. Quartier résidentiel Bonne occasion, a ne pas manquer !

Quartier résidentiel Bonne occasion, a ne pas manquer !

Ascalon, Israël
depuis
$1,82M
;
20
Laisser une demande
ID: 34780
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon
  • Adresse
    Eli Cohen

À propos du complexe

Nouvelle exclusivité Une maison à Barna sur la rue Zvi Segal Terrain d'environ 550 mètres carrés Construit d'environ 320 mètres carrés avec un logement locatif d'environ 106 mètres carrés 4 chambres au dernier étage et au sous-sol une autre pièce n'incluant pas le logement. L'emplacement parfait au-dessus d'autres villas et très calme. Une piscine cocooning. Un peu sur la maison : espaces ouverts "Hopen Spice", cuisine américaine entièrement équipée et une autre petite cuisine, grandes pièces Pour la coordination : Dan : 054.623.33.43 Nathaniel : 052.353.01.45

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
Éducation
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Jerusalem arnona
Jérusalem, Israël
depuis
$1,12M
Quartier résidentiel Superbe 4 pièces rénové à bavli devant le parc
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,82M
Quartier résidentiel Quartiercalme . est raanana. maison avec piscine
Raanana, Israël
depuis
$3,92M
Quartier résidentiel Duplex rare, spacieux et lumineux en plein centre-ville de hadera avec une terrasse souccah ! potentiel exceptionnel !
Hadera, Israël
depuis
$623,865
Quartier résidentiel Appartement confortable de 2 pièces au cœur de jérusalem - opportunité d'investissement idéale -
Jérusalem, Israël
depuis
$586,245
Vous regardez
Quartier résidentiel Bonne occasion, a ne pas manquer !
Ascalon, Israël
depuis
$1,82M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Quartier résidentiel Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Quartier résidentiel Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Quartier résidentiel Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Quartier résidentiel Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Afficher tout Quartier résidentiel Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Quartier résidentiel Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,25M
À vendre en exclusivité, Près de la place Rabin et du boulevard Han 44, rue Ibn Gabirol Dans un immeuble sécurisé avec digicode et système d'alerte Au 3ème étage, calme et agréable Spacieux appartement rénové de 2 pièces + une terrasse ensoleillée 68 m² + environ 5 m² de terrasse Une chambre…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel À vendre – bien d’exception, unique sur le marché
Quartier résidentiel À vendre – bien d’exception, unique sur le marché
Quartier résidentiel À vendre – bien d’exception, unique sur le marché
Tel-Aviv, Israël
depuis
$15,68M
À vendre – Bien d’exception, unique sur le marché Quartier American Colony – Tel Aviv–Jaffa Dans un immeuble de très haut standing avec cour intérieure, salle de sport et salle de ping-pong, découvrez un appartement absolument unique, offrant un calme total et une vue panoramique spectacul…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel À vendre | magnifique 3 piÈces | rue calme et prestigieuse – À 2 minutes de la plage, tel aviv
Quartier résidentiel À vendre | magnifique 3 piÈces | rue calme et prestigieuse – À 2 minutes de la plage, tel aviv
Quartier résidentiel À vendre | magnifique 3 piÈces | rue calme et prestigieuse – À 2 minutes de la plage, tel aviv
Quartier résidentiel À vendre | magnifique 3 piÈces | rue calme et prestigieuse – À 2 minutes de la plage, tel aviv
Quartier résidentiel À vendre | magnifique 3 piÈces | rue calme et prestigieuse – À 2 minutes de la plage, tel aviv
Afficher tout Quartier résidentiel À vendre | magnifique 3 piÈces | rue calme et prestigieuse – À 2 minutes de la plage, tel aviv
Quartier résidentiel À vendre | magnifique 3 piÈces | rue calme et prestigieuse – À 2 minutes de la plage, tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,04M
À VENDRE | MAGNIFIQUE 3 PIÈCES | RUE CALME ET PRESTIGIEUSE – À 2 MINUTES DE LA PLAGE, TEL AVIV Situé dans une rue calme et prestigieuse à seulement 2 minutes à pied du Royal Beach, ce superbe appartement de 3 pièces est un véritable bijou. Niché au 1er étage surélevé d’un immeuble magnifiqu…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller