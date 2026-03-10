Quartier résidentiel Bonne occasion, a ne pas manquer !

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Nouvelle exclusivité
Une maison à Barna sur la rue Zvi Segal
Terrain d'environ 550 mètres carrés
Construit d'environ 320 mètres carrés avec un logement locatif d'environ 106 mètres carrés
4 chambres au dernier étage et au sous-sol une autre pièce n'incluant pas le logement.
L'emplacement parfait au-dessus d'autres villas et très calme. Une piscine cocooning.
Un peu sur la maison : espaces ouverts "Hopen Spice", cuisine américaine entièrement équipée et une autre petite cuisine, grandes pièces
Pour la coordination : Dan : 054.623.33.43
Nathaniel : 052.353.01.45
Localisation sur la carte
Ascalon, Israël
Éducation
Épiceries
Loisirs
