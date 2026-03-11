  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, dans rue calme, endroit calme, luxueux, neuf, proche de la mer

Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, dans rue calme, endroit calme, luxueux, neuf, proche de la mer

Bat Yam, Israël
$815,100
ID: 34413
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam
  • Adresse
    Sderot HaAtzmaut

À propos du complexe

BAT YAM – Carré d’Or Résidence intimiste de standing PRÉVENTE – Construction en cours Livraison prévue : Juin 2026 Plage à seulement 150 m Tram à 200 m (12 min de Tel-Aviv) Quartier central, proche de toutes commodités Avantages du projet Conditions de paiement avantageuses : 20 % à la signature – 80 % à la remise des clés Cahier des charges haut de gamme ♦Garanties bancaires optimales

Localisation sur la carte

Bat Yam, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

