  4. Quartier résidentiel 3 pièces lumineux - kerem hatemanim - geula - gazoz beach - shouk hacarmel rue calme et ensoleillée à 1 minute de la plage

$1,13M
5
ID: 34728
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaKovshim, 21

À propos du complexe

Superbe investissement et très agréable à vivre Dans une rue calme et ensoleillée, à une minute de plage et du marché Hacarmel, 3 pièces aéré de 72m2 avec 3 mètres de hauteur sous plafond, très lumineux 4 expositions d'air, balcon fermé avec possibilité d'ouverture, au 2ème étage haut d'un immeuble bien conservé. Rénovation de l'immeuble en discussion avec possibilité de recevoir entre 12 et 16m2 supplémentaires avec MAMAD.

Localisation sur la carte

Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Autres complexes
Quartier résidentiel 3.5 pieces a tel aviv proche de la plage et du parc ayarkon
Quartier résidentiel 3.5 pieces a tel aviv proche de la plage et du parc ayarkon
Quartier résidentiel 3.5 pieces a tel aviv proche de la plage et du parc ayarkon
Quartier résidentiel 3.5 pieces a tel aviv proche de la plage et du parc ayarkon
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,04M
appartement neuf dans un charmant immeuble idealement situe proche du parc hayarkon et a 400 m de la plage au coeur de la ville dans une rue calme a 2 pas des commerces et du metro 3.5 pieces . 90 m2 habitables .terrasse de 7m2 . finitions haut de gamme .chauffage au sol. climatisation VRF.…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Quartier résidentiel Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Quartier résidentiel Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Quartier résidentiel Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Quartier résidentiel Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Afficher tout Quartier résidentiel Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Quartier résidentiel Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,76M
Nouveauté en vente exclusive ! Au 30 rue Sheinkin (angle de la rue Yohanan HaSandler) Bien d'exception Lumineux appartement 2 pièces rénové avec une disposition optimale ! 64 m² habitables + 4 m² de terrasse ensoleillée 2e étage Dans un immeuble de standing avec ascenseur ! L'appartement co…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Superbe 5 pièces vue mer - sud ouest bat yam - dans le prestigieux projet nof hapark
Quartier résidentiel Superbe 5 pièces vue mer - sud ouest bat yam - dans le prestigieux projet nof hapark
Quartier résidentiel Superbe 5 pièces vue mer - sud ouest bat yam - dans le prestigieux projet nof hapark
Bat Yam, Israël
depuis
$924,825
Superbes 5 pièces (16 appartements à vendre !!) de 110 m2 à 130 m2 optimisés (de 2.550.000 à 3.000.000 NIS) dans le projet Nof Hapark, projet TAMA 38-1, à 7 minutes à pied de la mer et 4 minutes du tram. 4 chambres dont un Mamad, avec 2 salles de bain, un grand salon, vue sur le parc et sur …
Agence
Immobilier.co.il
