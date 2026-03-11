  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel ExclusivitÉ meier tower - À vendre appartement de luxe boulevard rothschild

Quartier résidentiel ExclusivitÉ meier tower - À vendre appartement de luxe boulevard rothschild

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,12M
;
3
Laisser une demande
ID: 34644
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Sderot Rothschild, 36 Rothshild St Allenby St

À propos du complexe

EXCLUSIVITÉ MEIER TOWER ???? À VENDRE APPARTEMENT DE LUXE BOULEVARD ROTHSCHILD 6 750 000,00 ₪ Découvrez cet incroyable appartement de 75 m² situé dans la prestigieuse Meier Tower sur le boulevard Rothschild, l'adresse la plus recherchée de Tel Aviv. Cette propriété exceptionnelle offre des caractéristiques haut de gamme et des matériaux de luxe pour un confort inégalé. Caractéristiques de l'appartement : 75 m² 2,5 pièces, dont un grand salon Belle lumière naturelle Parking inclus Espace de stockage Finitions et matériaux de luxe La tour propose un complexe impressionnant avec : Piscine Centre de remise en forme Salle de billard Salle de sport Spa Entretien de l'immeuble : 2500 nis par mois Arnona : 900 nis tous les 2 mois Ne manquez pas cette opportunité unique de vivre dans l'une des tours les plus exclusives de Tel Aviv, offrant le confort et l'élégance que vous méritez. Contactez-nous dès maintenant pour plus d'informations et pour planifier une visite ! Premium Real Estate

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Penthouse 5 pièces 210m2 , 17eme bayit vegan jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$2,04M
Quartier résidentiel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$940,500
Quartier résidentiel Superbe studio pres du shuk hacarmel
Tel-Aviv, Israël
depuis
$749,265
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Netanya, Israël
depuis
$1,39M
Quartier résidentiel Maison individuelle sur un vaste terrain à vendre près de jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$43,89M
Vous regardez
Quartier résidentiel ExclusivitÉ meier tower - À vendre appartement de luxe boulevard rothschild
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,12M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer
Quartier résidentiel Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer
Quartier résidentiel Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer
Quartier résidentiel Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer
Quartier résidentiel Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer
Afficher tout Quartier résidentiel Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer
Quartier résidentiel Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,52M
Magnifique Duplex 3 Pièces avec Terrasse – Bograshov / Ben Yehuda • Duplex 3 pièces • 2 chambres • 2 salles de douche • 5e étage avec ascenseur • 70 m² + 20 m² de terrasse • Vue mer Ben Yehuda / Bograshov Prix : 4,850,000 ₪ Charges de copropriété : 300 ₪ / mois
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, haut standing, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, haut standing, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, haut standing, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, haut standing, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, haut standing, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité
Afficher tout Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, haut standing, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, haut standing, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité
Ramat Gan, Israël
depuis
$1,08M
Ramat Gan – Le cœur résidentiel du Grand Tel-Aviv À seulement quelques minutes de Tel-Aviv, la ville de Ramat Gan incarne l’équilibre parfait entre modernité, nature et qualité de vie. C’est une destination privilégiée pour les familles comme pour les investisseurs, offrant un environnement…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet neuf dans 2 immeubles de 9 étages et 1 immeuble de 19 étages, kiriat hayovel jérusalem
Quartier résidentiel Projet neuf dans 2 immeubles de 9 étages et 1 immeuble de 19 étages, kiriat hayovel jérusalem
Quartier résidentiel Projet neuf dans 2 immeubles de 9 étages et 1 immeuble de 19 étages, kiriat hayovel jérusalem
Quartier résidentiel Projet neuf dans 2 immeubles de 9 étages et 1 immeuble de 19 étages, kiriat hayovel jérusalem
Quartier résidentiel Projet neuf dans 2 immeubles de 9 étages et 1 immeuble de 19 étages, kiriat hayovel jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,10M
Projet neuf dans 2 immeubles de 9 étages et 1 immeuble de 19 étages, Kiriat Hayovel Jérusalem Centre commercial à proximité du projet, a 300m du tramway. 2 ascenseurs, 3 jardins d’enfants, un club pour les résidents, 1 parking par appartement Livrable en Mars 2028 2 pièces 54m2 avec terras…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller