  4. Quartier résidentiel Occasion à saisir ! projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai - bat yam

depuis
$940,187
6
ID: 34408
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam
  • Adresse
    Mivtsa Sinai, 29 BeEngcoil

À propos du complexe

Au cœur de la ville de Bat-Yam, rue Mivtza Sinai, le projet propose deux immeubles résidentiels écologiques, (certifiés Green Building). Des appartements spacieux et modernes y offrent confort, innovation et bien-être, à proximité immédiate de toutes les commodités. Le projet repose sur des valeurs fortes : qualité, professionnalisme, fiabilité, durabilité et service. Chaque détail est pensé pour garantir une vie meilleure – plus sûre, plus saine et plus agréable – avec un accompagnement de la conception jusqu’à la remise des clés. 2 immeubles de 13 étages 134 appartements 5 niveaux de parkings et caves 2 jardins d’enfants Espaces publics partagés favorisant la vie communautaire des résidents Ascenseurs design Planification et exécution selon la méthode Hadar Immeubles construits selon la norme de construction verte (5281) – 3 étoiles Design extérieur impressionnant avec une architecture moderne Vue mer à partir des étages élevés Espace vert sous les immeubles À seulement 10 minutes de route de la mer Ligne 20 autobus à 2 pas Ligne de métro très proche Piste cyclable au pied de l’immeuble

Localisation sur la carte

Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Villa privée de luxe à vendre – neve hof, rishon lezion
Rishon LeZion, Israël
depuis
$2,35M
Quartier résidentiel Avec terrasse, balcon sur la mer, clair, vue sur la mer
Netanya, Israël
depuis
$1,82M
Quartier résidentiel Tres bonne affaire
Ascalon, Israël
depuis
$511,005
Quartier résidentiel Bon emplacement
Ascalon, Israël
depuis
$463,980
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, dans rue calme, endroit calme, luxueux, neuf, proche de la mer
Bat Yam, Israël
depuis
$705,375
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Autres complexes
Quartier résidentiel Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Quartier résidentiel Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Quartier résidentiel Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Quartier résidentiel Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Quartier résidentiel Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Quartier résidentiel Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,29M
À vendre – Appartement 3 pièces avec vue mer Tour Frishman Superficie : 91 m² + Terrasse : 12 m² Étage : 11e, orientation nord-est (vue mer) Pièces : • Salon spacieux • Chambre sécurisée (Mamad) • Suite parentale avec salle de bain Salles de bain total : 2 Parking : Oui Cave : 12 m² Dan…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, haut standing, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, haut standing, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, haut standing, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, haut standing, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, haut standing, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité
Afficher tout Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, haut standing, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, haut standing, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité
Ramat Gan, Israël
depuis
$1,08M
Ramat Gan – Le cœur résidentiel du Grand Tel-Aviv À seulement quelques minutes de Tel-Aviv, la ville de Ramat Gan incarne l’équilibre parfait entre modernité, nature et qualité de vie. C’est une destination privilégiée pour les familles comme pour les investisseurs, offrant un environnement…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Un beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Quartier résidentiel Un beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Quartier résidentiel Un beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Quartier résidentiel Un beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Quartier résidentiel Un beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Afficher tout Quartier résidentiel Un beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Quartier résidentiel Un beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Ascalon, Israël
depuis
$579,975
Un beau 5 pieces quartier barnea proche de la mer avec cave et parking
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
