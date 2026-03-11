Quartier résidentiel Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf pres du parc hayarkon

  1. Realting.com
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,10M
;
3
ID: 34380
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Weizmann, 93

À propos du complexe

Neuf à vendre En exclusivité Situé au 93-97 rue Weizmann (angle Pinkas) Dans un nouveau projet de grande qualité signé Tzemach Hammerman et le groupe Rozio ! Architecte : Gidi Bar Orian À proximité du parc Hayarkon Appartement 4 pièces rénové, à l'architecture de très haut standing Au 5e étage avec vue dégagée Superficie habitable : 96 m² ​​+ balcon de 15 m² Parking souterrain Emménagement : 1er trimestre 2026 Aménagements : Cuisine Schuller Placard Parquet Climatisation VRF Accompagnement d'un architecte d'intérieur jusqu'à la livraison !

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

