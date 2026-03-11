  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  Quartier résidentiel Clair, dans rue calme, dans un immeuble neuf, etage haut avec vue, magnifique

Quartier résidentiel Clair, dans rue calme, dans un immeuble neuf, etage haut avec vue, magnifique

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,77M
;
8
ID: 34606
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Basel

À propos du complexe

Dans un immeuble neuf, très bel appartement d’une surface de 85m2 Constitué de 3 pièces, 2 chambres à coucher dont une mamad (chambre de sécurité) Grande salle de bains 5 eme étage Ascenseur Vue magnifique sur la rue Basel Très calme et très lumineux Orientation sud À NA PAS MANQUER

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Vous regardez
Quartier résidentiel Clair, dans rue calme, dans un immeuble neuf, etage haut avec vue, magnifique
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,77M
