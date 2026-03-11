  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli

Quartier résidentiel Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,53M
;
9
Laisser une demande
ID: 34210
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

À vendre dans le quartier de Bavli 20, rue Herzog Au 10e étage d'un immeuble bien entretenu. Vue dégagée et luminosité exceptionnelle. 4 pièces de 117 m² pouvant être transformées en 5. Une suite parentale et de nombreux rangements. Séjour très spacieux, idéal pour une famille. Triple ventilation. Eau chaude 24h/24 et 7j/7. Piece securisee à l'étage et un autre miklat au sous-sol. Place de parking dans le parking commun.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Neuf-proche tram-soucca et parking
Jérusalem, Israël
depuis
$1,29M
Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 4 pièces en deuxième ligne de mer, avec vue mer
Bat Yam, Israël
depuis
$971,850
Quartier résidentiel Tres bien entretenu, avec cave
Ascalon, Israël
depuis
$561,165
Quartier résidentiel Un 3 pieces quartier afridar recent
Ascalon, Israël
depuis
$498,465
Quartier résidentiel Appartement a vendre a baka
Jérusalem, Israël
depuis
$1,14M
Vous regardez
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,53M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, grand, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, grand, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, grand, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, grand, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, grand, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, grand, projet de qualité
Ofaqim, Israël
depuis
$445,170
Un grand projet avec un potentiel énorme
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat bet shemesh 3-4-5 pièces, rez de jardin et penthouses
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat bet shemesh 3-4-5 pièces, rez de jardin et penthouses
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat bet shemesh 3-4-5 pièces, rez de jardin et penthouses
Bet Shemesh, Israël
depuis
$815,100
Nouveau Projet sur Ramat Bet Shemesh situe entre Jérusalem et le centre du Pays Situé à côté de Ramat Bet Shemesh A ce projet est un projet résidentiel luxueux qui comprend des 3-4-5 pièces et des penthouses, avec une belle vue sur un Park situé dans une forêt naturelle, proche du Matnas et …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Quartier résidentiel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Quartier résidentiel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Quartier résidentiel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Quartier résidentiel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Afficher tout Quartier résidentiel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Quartier résidentiel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Tel-Aviv, Israël
depuis
$987,525
Vente exclusive | Ruelle Micha, Vieux Nord, Calme et Vue sur Frontière Dans un immeuble classé, typique de Tel Aviv, au 2ème étage, un bel appartement 2 pièces lumineux et bien conservé. Surface habitable d'environ 60 m² + terrasse ensoleillée d'environ 7 m². L'appartement, baigné de lumièr…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller