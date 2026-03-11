  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ascalon
  4. Quartier résidentiel Haut standing

Quartier résidentiel Haut standing

Ascalon, Israël
ID: 34679
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

sublime deux pieces haut standing avec vue mer tout simplement a visiter terrasse souccah piscine etc... le top

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

