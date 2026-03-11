  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Avec terrasse, calme, investi, hauts plafonds

Quartier résidentiel Avec terrasse, calme, investi, hauts plafonds

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,24M
;
7
Laisser une demande
ID: 34598
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Herzl, 106

À propos du complexe

Rue Herzl en plein centre du quartier de Florentine, appartement de 3 pièces de 80m2 avec balcon au 1 er étage avec ascenseur, tres belle hauteur sous plafonds environ 3m, Superbe potentiel, a proximite de tous les cafes et restaurants. BEL INVESTISSEMENT A NE PAS MANQUER

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bon emplacement, bonne affaire, luxueux, projet de qualité
Bat Yam, Israël
depuis
$1,55M
Quartier résidentiel Villa spacieuse avec piscine et jardin – neve hof, rishon lezion
Rishon LeZion, Israël
depuis
$2,04M
Quartier résidentiel Superbe 163 m2 a vendre tour gan hair sur ben gurion et pres de la mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,45M
Quartier résidentiel À vendre – appartement 3 pièces neuf avec balcon et parking
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,50M
Quartier résidentiel L’un des immeubles les plus privés et élégants au cœur de la ville.
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,98M
Vous regardez
Quartier résidentiel Avec terrasse, calme, investi, hauts plafonds
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,24M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Tres grand. centre raanana. immeuble recent.
Quartier résidentiel Tres grand. centre raanana. immeuble recent.
Quartier résidentiel Tres grand. centre raanana. immeuble recent.
Quartier résidentiel Tres grand. centre raanana. immeuble recent.
Quartier résidentiel Tres grand. centre raanana. immeuble recent.
Afficher tout Quartier résidentiel Tres grand. centre raanana. immeuble recent.
Quartier résidentiel Tres grand. centre raanana. immeuble recent.
Raanana, Israël
depuis
$1,06M
Un 4 pièces neuf aux volumes rares – Rue Borohov, Raanana Un appartement qui se distingue par ce que l’on ne trouve presque plus : de très grands volumes intérieurs et une terrasse de 13 m² pour prolonger le salon au quotidien. Situé au 4ᵉ étage d’un immeuble rénové il y a deux ans, l’appa…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Penthouse duplex d’exception – rue mendeli moher sefarim, tel aviv
Quartier résidentiel Penthouse duplex d’exception – rue mendeli moher sefarim, tel aviv
Quartier résidentiel Penthouse duplex d’exception – rue mendeli moher sefarim, tel aviv
Quartier résidentiel Penthouse duplex d’exception – rue mendeli moher sefarim, tel aviv
Quartier résidentiel Penthouse duplex d’exception – rue mendeli moher sefarim, tel aviv
Quartier résidentiel Penthouse duplex d’exception – rue mendeli moher sefarim, tel aviv
Quartier résidentiel Penthouse duplex d’exception – rue mendeli moher sefarim, tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,67M
Un bien rare sur le marché : un penthouse duplex de prestige au cœur de Tel Aviv, offrant un cadre de vie exclusif entre la mer, la culture et l’effervescence urbaine. Caractéristiques principales • Superficie intérieure : 140 m² • Terrasse spectaculaire : 140 m² avec vues panoramiques sur …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel 4 pièces neuf avec double terrasse & vue panoramique – mekor haim
Quartier résidentiel 4 pièces neuf avec double terrasse & vue panoramique – mekor haim
Quartier résidentiel 4 pièces neuf avec double terrasse & vue panoramique – mekor haim
Quartier résidentiel 4 pièces neuf avec double terrasse & vue panoramique – mekor haim
Quartier résidentiel 4 pièces neuf avec double terrasse & vue panoramique – mekor haim
Afficher tout Quartier résidentiel 4 pièces neuf avec double terrasse & vue panoramique – mekor haim
Quartier résidentiel 4 pièces neuf avec double terrasse & vue panoramique – mekor haim
Jérusalem, Israël
depuis
$2,978
NOUVEAUTÉ SUR LE MARCHÉ ! Dans le quartier très recherché de Mekor Haim, à proximité de Baka, à quelques minutes du centre commercial Hadar, à deux pas de la promenade du Parc HaMesila et face aux commerces et supermarchés de Talpiot. Dans un immeuble boutique neuf avec lobby prestigieux e…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller