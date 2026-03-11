  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Appartement 3 pieces rue ehud manor a bat yam - 76m²+16m² vue degagee

Bat Yam, Israël
depuis
$909,150
ID: 34401
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam
  • Adresse
    HaNeviim

À propos du complexe

Dans un immeuble moderne de Bat Yam : 3 pièces au 3ème étage Surface habitable 76m² + 16m² de terrasse Vue mer dégagée Séjour lumineux 1 parking + 1 cave Proximité mer, commerces et transports

Bat Yam, Israël
Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
