Quartier résidentiel Résidence de luxe dans la tour frishman

Situé au cœur de Tel Aviv, cet élégant appartement de 4,5 pièces est proposé à la vente dans l'iconique Frishman Tower, l'une des adresses résidentielles de luxe les plus prisées de la ville.
Situé au 6e étage d'une tour de 28 étages, l'appartement s'étend sur environ 160 mètres carrés et bénéficie d'expositions nord et ouest, offrant une abondante lumière naturelle et des vues dégagées sur la ville. La résidence est conçue avec soin pour allier confort et fonctionnalité, comprenant trois chambres dont une suite principale spacieuse, une pièce sécurisée (Mamad) actuellement utilisée comme pièce de service, un grand espace salon et salle à manger, ainsi qu'une cuisine entièrement équipée. L'appartement est proposé meublé.
Parmi les caractéristiques supplémentaires, on trouve deux salles de bains complètes et deux places de parking privées.
La Frishman Tower offre un véritable style de vie luxueux avec une sécurité 24h/24 et des services de conciergerie, une piscine réservée aux résidents, un centre de fitness entièrement équipé, un hall d'entrée design orné d'œuvres d'art et un salon privé pour les résidents, idéal pour des réunions ou des réceptions.
À quelques pas de la mer Méditerranée, des cafés, des lieux culturels et du style de vie dynamique du centre de Tel Aviv, cette propriété représente une rare opportunité d'acquérir une résidence élégante, sécurisée et facile à entretenir dans l'un des emplacements urbains les plus prisés d'Israël.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de détails.
