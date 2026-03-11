  1. Realting.com
  Quartier résidentiel À vendre – tel aviv – rue frishman/place mazaryk grand 2 pieces de 81 m² – emplacement premium – ideal investissement et airbnb

Quartier résidentiel À vendre – tel aviv – rue frishman/place mazaryk grand 2 pieces de 81 m² – emplacement premium – ideal investissement et airbnb

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,44M
10
ID: 34483
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Frishman, 90 Gusto

À propos du complexe

Tel Aviv – Frishman | Emplacement de rêve À deux pas des plages, de Dizengoff et de toutes les commodités du centre-ville. Appartement 2 pièces aux volumes exceptionnels : • 81 m² au total • Séjour de 50 m² permettant une configuration en 3 pièces • 2 salles de bains • Exposition Sud-Est, très lumineux • Immeuble propre et bien entretenu, accès sécurisé • Travaux à prévoir avec belle opportunité de valorisation Une offre rare pour habiter ou investir au cœur de Tel Aviv.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
USD
Taux d'intérêt
%
Taux d'intérêt
Montant du prêt
USD
Montant du prêt
Période
année
Période
Paiement mensuel
USD
Paiement mensuel
Quartier résidentiel À vendre – tel aviv – rue frishman/place mazaryk grand 2 pieces de 81 m² – emplacement premium – ideal investissement et airbnb
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,44M
