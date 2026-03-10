Quartier résidentiel Magnifique maison

  1. Realting.com
Jérusalem, Israël
depuis
$5,71M
;
9
ID: 34859
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Emek Refaim, 42

À propos du complexe

Magnifique maison 7 pièces (300 m²) sur 3 niveaux avec ascenseur prive, jardin privatif (175 m²), belle terrasse de toit (100 m²), calme, pastoral et verdoyante, 2 parkings, 2 grandes caves, sous-sol, droit de construction

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

