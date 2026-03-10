  1. Realting.com
Quartier résidentiel Cottage triplex rare

Jérusalem, Israël
depuis
$1,74M
;
7
ID: 34915
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Peretz Bernshtein, 44

À propos du complexe

Bien rare sur le marché ! Cottage triplex 5 pièces rénové à haut niveau. Terrasse de 26 m² depuis le salon, entièrement souccah, avec vue dégagée et verdoyante. Grand salon lumineux avec coin repas et cuisine semi-américaine. Suite parentale immense de 55 m² avec dressing et salle de bain. Suite invités avec douche, salle de bain supplémentaire, buanderie, climatisation dans chaque pièce, chaudière privée et nombreuses places de parking près de la maison.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Loisirs

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
